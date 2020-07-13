Треть россиян заявили о недовольстве удаленкой

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В России 35% сотрудников компаний считают, что качество организации работы при переходе на удаленный режим снизилось, говорится в опросе РАНХиГС.

Об обратном заявили лишь 6% участников исследования. Респонденты жаловались на сложности с концентрацией, потерю доступа к внутренней документации и базам данных, трудности при общении с коллегами и клиентами.

Желание и далее работать в удаленном режиме высказали 10% опрошенных. 55% высказались за частично дистанционную работу, а 33% хотят полностью вернуться в офис, пишут «Известия».

Как сообщалось, работодателям в России могут запретить отслеживать местоположение своих работников, которые работают удаленно, говорится в проекте поправок в Трудовой кодекс (ТК) страны.

Как следует из проекта закона, который подготовили в Госдуме и Совфеде, условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствии надобности для работодателя контроля за тем, где территориально осуществляется дистанционная работа.

«Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть Интернет», - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект позволит работать на удаленке в любой точке земного шара. Его рассмотрят 9 июля в рамках встречи рабочей группы Российской трехсторонней комиссии, сообщает «Российская газета».