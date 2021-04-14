Треть россиян уверовала в Бога в период пандемии

Люди

Пандемия новой коронавирусной инфекции заставила россиян переосмыслить свое отношение к Богу. Как оказалось, 27% опрошенных жителей страны, для которых религия в принципе играет далеко не последнюю роль в жизни, заявили о том, что их вера окрепла. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного организацией «Левада-Центр» (внесена в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ).

60% опрошенных убеждены, что пандемия так или иначе сказалась на вере населения. 11% респондентов полагают, что COVID-19 привел к тому, что граждане РФ стали менее религиозными.

«Возможно, эта позиция связана с восприятием ряда ограничительных мер, касавшихся, в том числе, религиозной жизни, которые вводились в период пандемии», – говорится на сайте организации.

Ранее сообщалось о том, что в РПЦ начали слушать скандального рэпера Моргенштерна.