Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Треть россиян уверовала в Бога в период пандемии

Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 13:41
1 мин
Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 13:41
1 мин
Виктор Лисицын/Global Look Press
Виктор Лисицын/Global Look Press

Пандемия новой коронавирусной инфекции заставила россиян переосмыслить свое отношение к Богу. Как оказалось, 27% опрошенных жителей страны, для которых религия в принципе играет далеко не последнюю роль в жизни, заявили о том, что их вера окрепла. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного организацией «Левада-Центр» (внесена в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ).

60% опрошенных убеждены, что пандемия так или иначе сказалась на вере населения. 11% респондентов полагают, что COVID-19 привел к тому, что граждане РФ стали менее религиозными.

«Возможно, эта позиция связана с восприятием ряда ограничительных мер, касавшихся, в том числе, религиозной жизни, которые вводились в период пандемии», – говорится на сайте организации.

Ранее сообщалось о том, что в РПЦ начали слушать скандального рэпера Моргенштерна.

Поделиться
ТЕГИ
Коронавирус
Исследование
Религия
Вера
COVID-19
Опрос
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!