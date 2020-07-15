Треть россиян считают свою работу идеальной

Общество

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Главным параметром идеальной работы россияне назвали высокую зарплату.

Как говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», далее среди критериев идут стабильность и на третьем месте - хороший коллектив. О высокой зарплате в идеальной работе заявили 67% участников исследования, за стабильность выступают 58% россиян, хороший коллектив как условие идеальной работы назвали 48% опрошенных.

Треть участников исследования назвали свою работу идеальной, сообщает РИА Новости.

Напомним, выявлена опасность работы без перерыва на обед.

Как сообщила диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная, работая без перерыва, люди сбивают режим функционирования организма, что приводит к сбоям в психологическом и физическом плане.

«Человеческий организм является биологической машиной», - сказала эксперт. Из-за нехватки питательных элементов, которая возникает в случае, когда режим работы организма сбит, могут нарушиться сон и другие жизненно важные механизмы, сообщила Бережная.

Там образом, голодать вредно для здоровья, сообщает «Рен ТВ».