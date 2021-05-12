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Треть россиян останется этим летом без отдыха и вот почему

Мария Кузьмина
12 мая, 2021 10:33
2 мин
Мария Кузьмина
12 мая, 2021 10:33
2 мин
Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Высокие цены и опасение, что на отечественных курортах будет слишком людно – из-за этого треть россиян решила отказаться от летнего отпуска в 2021 году. В прошлом году из-за пандемии без отпуска остались более половины россиян. Результатами онлайн-исследования поделились с РИА Новости эксперты сервиса «Зарплата.ру».

Люди указывали и другие причины, по которым решили оставить себя без отдыха: закрытые границы большинства курортных стран, курс доллара, сложная эпидемиологическая ситуация и банальное отсутствие денег на отдых. На последнем месте списка – решение о закрытии границ с Турцией: 4% россиян хотели отправиться именно туда.

Те, кто все же возьмут отпуск этим летом, планируют провести его на даче (23%) или дома (15%), а 21% отпускников отправится в путешествие – по России либо за рубеж.

В апреле портал SuperJob рассказал агентству ТАСС, в какие российские города планируют отправиться россияне этим летом. 6% опрошенных выбрали Крым, 5% - Краснодарский край, столько же рассчитывают полюбоваться красотами Байкала и Алтайского края, а также посетить Москву и Санкт-Петербург. 1% отправится в Калининградскую область.

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