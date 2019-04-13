Трансформация Всемирного русского народного собора: вопросы о будущем
Трансформация Всемирного русского народного собора: вопросы о будущем

Новый помощник патриарха Кирилла может поменять задачи и цели

В четверг 10 апреля в гостинице «Даниловская» состоялся съезд Всемирного русского народного собора (ВРНС) по сути с одним пунктом повестки дня – приход нового заместителя главы Собора и большей части членов его руководящего органа - бюро Президиума ВРНС.

Напомню, что главой Собора с момента его основания является действующий патриарх Московский и Всея Руси (сначала Алексий II, а затем Кирилл).

Новым заместителем Святейшего Патриарха по ВРНС стал известный российский монархист и глава исторического общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев.

Подчиненный Малофееву телеканал «Царьград» устами ведущего программы «Русский ответ» Андрея Афанасьева в пятницу поспешил заверить своих телезрителей, что «в России наконец-то появилась сила, которая будет защищать интересы русского населения».

Понятно, что участие в организации, в названии которой имеется слово «Собор», - это реальное достижение российского монархического движения, намеревающегося избрать нового российского монарха именно на некоем Соборе. С другой стороны, не исключено, что ВРНС может стать для «Двуглавого орла» и неким испытанием на зрелость.

Тут следует учесть, что ВРНС во всех своих программных документах и реальной работе проводил линию на приверженность Собора защите не только русского, но также всех других народов России, и не только православных людей, но и представителей других конфессий. Четверть века Собор проводил линию на объединение россиян как цивилизационной общности, независимо от их этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности – и это ему удавалось, несмотря на то, что некоторые радикально настроенные русские организации обвиняли Собор в «пассивности», в нежелании жестко и недвусмысленно провозгласить себя именно русской организацией.

В то же время, именно ВРНС принял декларацию русской идентичности, много лет работал над общественной концепцией развития русского народа как концептуальной программой развития русских; правозащитный центр ВРНС вёл активную работу по защите их интересов.

С минувшего четверга – с момента, когда в Собор вошел Константин Малофеев, ВРНС сразу же окрасился в конкретный политический цвет. (Тут достаточно посмотреть на разразившуюся в социальных сетях полемику по поводу смены руководства ВРНС, в которой доминируют в основном вопросительные оценки). Но пойдет ли на пользу русскому народу откровенная политизация Собора и его крен в сторону одного из идеологических направлений?

По мнению нового замглавы ВРНС, его команда намерена привлечь к работе этой организации патриотов самого разного толка, но нечто подобное мы уже слышали от некоторых политических лидеров, однако, до сих пор зрелая русская организация так и не сформировалась в российском общественно-политическом пространстве.

Словом, после съезда ВРНС 10 апреля у политических экспертов, общественных активистов и журналистов возникло очень много вопросов. Кому в нашей стране нужно усиление монархического движения?

Вопросов множество, но ответы на них мы получим на самом деле только после того, как новое руководство ВРНС приступит к практической работе.

Теги:
События: общество
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