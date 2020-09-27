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Общество
Трагедия под Калиниградом: столкновение на дороге повлекло за собой несколько смертей
27 сентября, 2020 18:26
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Семь человек стали жертвами ДТП в Калининградской области. На трассе столкнулись рейсовый автобус и грузовик.
Авария произошла утром воскресения на участке трассы «Переславское - Янтарный», вблизи поселка Кумачево. Еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.
В ликвидации последствий ДТП приняли участие 43 человека и 13 единиц техники. Об этом рассказал «Интерфакс».
Губернатор региона принял решение объявить 28 сентября днем траура по погибшим в аварии.
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