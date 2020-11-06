Товарищи одиозного отца Сергия захотели новый храм в Екатеринбурге

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Отлученный от церкви бывшего схиигумена Сергий (Романов) и его сторонники продолжают свою кипучую деятельность на Урале. Накануне ряд приверженцев скандального деятеля попытался удержать за собой приход святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге.

«Представители Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым), пытались сегодня взять под контроль храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге», - передает «Интерфакс» со ссылкой на близкий к происходящему источник.

По имеющейся информации, выходцы из контролируемого Сергием Среднеуральского женского монастыря отказались пускать в приход нового настоятеля, а также священников и прихожан.

Ранее, бывшего настоятеля храма Георгия Бусыгина освободили от его обязанностей. Кроме того, ему было запрещено в служении.