Тотальный тест. Сегодня можно проверить свои знания правил русского языка

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Сегодня можно проверить свои знания правил русского языка

Сегодня, 10 апреля, в 60 странах мира пройдет всемирная просветительская акция «Тотальный диктант». В этом году он охватит 19 часовых поясов и шесть континентов.

Самой южной точкой проведения диктанта станет исследовательские станции «Восток» и «Мирный» в Антарктиде. Самой северной – плавучая атомная теплоэлектростанция в Певеке.

В России акция пройдет в 708 населенных пунктах во всех регионах страны кроме Ненецкого автономного округа, к ним присоединятся жители 200 зарубежных городов в 59 странах. В регионах, где действуют противокоронавирусные меры акция пройдет в онлайн-формате.

Столицей «Тотального диктанта» в этом году стал город Якутск – там текст диктанта прочитает автор Дмитрий Глуховский, пишет ТАСС.