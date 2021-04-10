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Тотальный тест. Сегодня можно проверить свои знания правил русского языка
10 апреля, 2021 09:03
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Сегодня можно проверить свои знания правил русского языка
Сегодня, 10 апреля, в 60 странах мира пройдет всемирная просветительская акция «Тотальный диктант». В этом году он охватит 19 часовых поясов и шесть континентов.
Самой южной точкой проведения диктанта станет исследовательские станции «Восток» и «Мирный» в Антарктиде. Самой северной – плавучая атомная теплоэлектростанция в Певеке.
В России акция пройдет в 708 населенных пунктах во всех регионах страны кроме Ненецкого автономного округа, к ним присоединятся жители 200 зарубежных городов в 59 странах. В регионах, где действуют противокоронавирусные меры акция пройдет в онлайн-формате.
Столицей «Тотального диктанта» в этом году стал город Якутск – там текст диктанта прочитает автор Дмитрий Глуховский, пишет ТАСС.
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