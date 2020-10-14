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Торжество феминизма: В США открыли статую Медузы Горгоны с отрубленной головой Персея

Антон Мельников
14 октября, 2020 20:18
1 мин
а
Youtube / CBS New York

В Нью-Йорке установили статую героине греческих мифов Медузе Горгоне. В руках у неё находится отрубленная голова побежденного Персея.

Напомним, в оригинальном греческом мифе Персей был победителем в схватке с Горгоной Медузой. Ему удалось отрубить ей голову, воспользовавшись отполированным до зеркального блеска щитом.

В 2008 году скульптор Лучиано Гарбати переосмыслил античный миф в духе идей феминизма, которые популярны на Западе.

Статуя была установлена напротив здания суда, в котором выносили приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в сексуальном насилии, передаёт Telegram-канал Mash.

темы
США
феминизм
скульптура
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