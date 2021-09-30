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Топливный кризис в Великобритании ударил по Криштиану Роналду
30 сентября, 2021 15:39
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Andy Rowland via www.imago-image/www.imago-images.de/ Global Look press
Топливный кризис в Великобритании коснулся и одного из самых прославленных футболистов современности. Речь идет о Криштиану Роналду, который сейчас выступает за английский клуб «Манчестер Юнайтед».
За рулем Bentley, принадлежащего Роналду, был замечен его водитель. Он простоял в очереди на АЗС в Манчестере около 7 часов, но так и не смог заправить автомобиль, пишет «РИА Новости».
В Великобритании уже четвертый день подряд продолжается масштабный топливный кризис. На заправках выстраиваются огромные очереди из машин.
Ажиотажный спрос возник на фоне сообщений о нехватке водителей бензовозов, хотя власти утверждают, что на нефтеперерабатывающих заводах топлива достаточно. В результате на заправочных станциях закончились запасы бензина.
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