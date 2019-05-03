ТОП-10 рекомендаций эффективного после праздников

Любые праздники зачастую влекут за собой большие сложности в процессе возвращения к рабочему и спортивному режиму. Предлагаем ознакомиться с подборкой из 10 рекомендаций, как провести майские праздники без вреда для организма и общего физического состояния.

1. Начинайте постепенно возвращаться к своему привычному режиму дня - это один из самых важных аспектов здорового образа жизни. Выделяйте не менее 8 часов для здорового, полноценного сна, равномерно распределите свое время на питание, работу, занятия фитнесом. Помните: дисциплина – залог успеха!

2. Старайтесь постепенно нормализовать свой режим питания. Отдавайте предпочтение легкой пище, содержащей большое количество клетчатки. Постарайтесь минимизировать потребление простых углеводов, но главное – никаких диет. Ведь диета – это строгий запрет, а любой запрет воспринимается нашим организмом достаточно болезненно. Как известно, в большинстве случаев диеты заканчиваются срывами и возвратом к начальному этапу. Не загоняйте себя в этот порочный круг, а следуйте простым правилам: ешьте больше фруктов, отварных овощей, нежирных супов и не забывайте про белковую пищу (мясо, кисломолочные продукты). Можете позволить себе не более двух разгрузочных дней в неделю. Но, опять же, это не должно обернуться стрессом для вашего организма – ведь на протяжении праздников его и так было достаточно.

3. Поработайте над восстановлением водно-солевого баланса. Старайтесь выпивать не менее 2 литров чистой воды в день, при желании можно и больше. И обязательно сократите потребление соли – она способствует задержке лишней жидкости в организме и появлению отеков.

4. Больше двигайтесь и активно проводите время на свежем воздухе, насыщая организм кислородом. Это может быть легкая пробежка, пешая прогулка в парке или небольшая разминка, состоящая из общеукрепляющих упражнений. Поверьте, тело скажет вам большое «спасибо» в виде чувства легкости, бодрости и отличного настроения.

5. Посвятите один день СПА-процедурам. Посетите русскую баню, турецкую сауну или устройте себе сеанс массажа. Это поможет вам вывести токсины и шлаки, ускорить обмен веществ и отлично расслабиться.

6. Если же добраться до СПА-центра не получится, проведите сеанс восстановления, не выходя из дома, например, примите ванну с морской солью. Это выведет лишнюю жидкость и избавит вас от отёков, а также уберет мышечные спазмы и искоренит бессонницу. Наконец, такая процедура – отличный способ снять лишнее напряжение в организме и получить удовольствие.

7. В период длительных праздников появляется много свободного времени – чем не повод возобновить занятия фитнесом? Рекомендуем начать с классов по пилатесу и стретчингу, чередуя их с легкими пробежками или ходьбой на кардиотренажерах. Принцип занятий стретчингом и пилатесом направлен на восстановление и улучшение эластичности мышц. А легкая аэробная нагрузка – отличная тренировка сердечно-сосудистой системы.

8. Не забывайте про регулярные водные процедуры! Посещение бассейна или просто принятие контрастного душа позволит взбодриться и улучшить цвет лица. Резкий перепад температур усиливает кровообращение, помогая тем самым избавляться от отёков, застойных явлений и приводит кожу к самоомоложению и очищению! Плавание в бассейне - своего рода лимфодренажный массаж тела, способствующий борьбе с целлюлитом и снижающий риск его появления.

9. Начните принимать комплексные витамины и минералы. Наступление весны часто сопровождается истощением организма. В холодный период ассортимент свежих овощей и фруктов невелик, из-за чего получать все необходимые витамины и элементы исключительно из пищи довольно сложно. Поэтому постарайтесь подойти дисциплинированно к выбору и приему витаминов, и проблема снижения иммунитета и авитаминоза обойдет вас стороной.

10. Наконец, никто не отменял силу мысли! Сохраняйте бодрость духа и отличное настроение, организуйте себя и свое рабочее пространство, и процесс «выхода» из праздничного отдыха пройдет для вас максимально быстро и гладко. Помните: ваш настрой играет ключевую роль!

Автор: Егор Макаров, персональный тренер сети Территория Фитнеса, эксперт-диетолог