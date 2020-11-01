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Начиная с сегодняшнего дня у водителей по всей России появится возможность избежать томительного ожидания ДПС в случае аварии на дороге.

Попавшие в ДТП получат возможность оформлять электронное извещение взамен бумажного. Для этого необходимо будет установить на телефон приложение «Помощник ОСАГО». Сделать это теперь можно даже от имени юрлица.

Подобная опция возможна, однако, если в происшествие попали не более двух автомобилей, не причинен ущерб третьим лицам и нет пострадавших. Кроме того, у обоих участников должен иметься полис ОСАГО, передает ТАСС.