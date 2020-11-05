Толпа сторонников Дональда Трампа вышла на демонстрацию из-за «воровства голосов»

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Частично вооруженная группа сторонников президента Дональда Трампа в Аризоне вышла на улицы и собралась возле центра обработки избирательных бюллетеней в округе Марикопа. Многие демонстранты утвержадют, что у Трампа «украли голоса».

Местной полиции пришлось взять под охрану нескольких сотрудников центра. При этом, никто из участников демонстрации задержан не был.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на NBC, на данный момент в Аризоне лидирует Джо Байден, набравший относительно своего оппонента преимущество в 70 тыс. голосов. Согласно официальной статистике за него проголосовало 50,5% избирателей в штате. За Трампа - 48,1%.