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Общество
Только пятая часть россиян защитилась от гриппа прививкой
7 октября, 2020 04:51
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Фото: pixabay.com
Более 30 млн жителей России сделали прививку от гриппа.
Это всего лишь 21% населения страны, следует из данных Роспотребнадзора. При этом фиксируется заболеваемость ОРВИ, которая не относится к гриппозной этиологии, например аденовирусам.
Превышение недельных порогов заболеваемости отмечается врачами отмечают в основном среди взрослых и детей в возрасте 7–14 лет, пишут «Известия».
Ранее стало известно о возможной новой волне COVID-19, осложненной сезонной вспышкой ОРВИ с похожими симптомами.
Каждый год в ноябре-декабре происходит рост респираторных заболеваний. По этой причине будет сложно отличить больных ОРВИ и коронавирусом.
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