Только пятая часть россиян защитилась от гриппа прививкой

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Более 30 млн жителей России сделали прививку от гриппа.

Это всего лишь 21% населения страны, следует из данных Роспотребнадзора. При этом фиксируется заболеваемость ОРВИ, которая не относится к гриппозной этиологии, например аденовирусам.

Превышение недельных порогов заболеваемости отмечается врачами отмечают в основном среди взрослых и детей в возрасте 7–14 лет, пишут «Известия».

Ранее стало известно о возможной новой волне COVID-19, осложненной сезонной вспышкой ОРВИ с похожими симптомами.

Каждый год в ноябре-декабре происходит рост респираторных заболеваний. По этой причине будет сложно отличить больных ОРВИ и коронавирусом.