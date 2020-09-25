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90-летняя пенсионерка из Миасса Челябинской области, которую сотрудники правоохранительных органов задержали 23 сентября по подозрению в сбыте героина, могла управлять целой сетью наркоторговцев.

О соответствующей версии полиции в беседе с URA.RU рассказал неназванный источник в силовых структурах.

«Бабушка только прикидывается ягненком. На самом деле у нее была сеть сбытчиков, которые продавали и делали закладки наркотиков», — заявил собеседник издания.

Он уточнил, что пенсионерку удалось вычислить как раз после задержания одного из «бегунков». При обыске в нижнем белье пенсионерки было обнаружено 13 грамм героина. Работала старушка одна или стала жертвой находчивых наркоделов пока неизвестно.