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Только прикидывается ягненком: На Урале пенсионерку задержали с героином в трусах

Анастасия Красильникова
25 сентября, 2020 14:01
1 мин
Фото
Фото: Mos.ru

90-летняя пенсионерка из Миасса Челябинской области, которую сотрудники правоохранительных органов задержали 23 сентября по подозрению в сбыте героина, могла управлять целой сетью наркоторговцев.

О соответствующей версии полиции в беседе с URA.RU рассказал неназванный источник в силовых структурах.

«Бабушка только прикидывается ягненком. На самом деле у нее была сеть сбытчиков, которые продавали и делали закладки наркотиков», — заявил собеседник издания.

Он уточнил, что пенсионерку удалось вычислить как раз после задержания одного из «бегунков». При обыске в нижнем белье пенсионерки было обнаружено 13 грамм героина. Работала старушка одна или стала жертвой находчивых наркоделов пока неизвестно.

темы
наркотики
уголовное дело
Челябинская область
1 мин