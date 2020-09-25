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Общество
Только прикидывается ягненком: На Урале пенсионерку задержали с героином в трусах
25 сентября, 2020 14:01
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Фото: Mos.ru
90-летняя пенсионерка из Миасса Челябинской области, которую сотрудники правоохранительных органов задержали 23 сентября по подозрению в сбыте героина, могла управлять целой сетью наркоторговцев.
О соответствующей версии полиции в беседе с URA.RU рассказал неназванный источник в силовых структурах.
«Бабушка только прикидывается ягненком. На самом деле у нее была сеть сбытчиков, которые продавали и делали закладки наркотиков», — заявил собеседник издания.
Он уточнил, что пенсионерку удалось вычислить как раз после задержания одного из «бегунков». При обыске в нижнем белье пенсионерки было обнаружено 13 грамм героина. Работала старушка одна или стала жертвой находчивых наркоделов пока неизвестно.
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