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То есть до этого было еще ничего? В ВОЗ заявили о грядущих тяжёлых месяцах пандемии
23 октября, 2020 22:10
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Youtube / Эхо Москвы
Ближайшие несколько месяцев пандемии коронавируса будут очень трудными. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», — заявил Гебрейесус.
Глава ВОЗ сообщил, что во многих странах фиксируется резкий рост заражения, из-за чего медучреждения либо уже исчерпали свои возможности, либо находятся на грани этого. Также он призвал глав государств предпринять шаги, направленные на предотвращение роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия школ, передаёт Lenta.ru.
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