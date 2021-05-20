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Тысячи японцев случайно получили от американских властей чеки на $1,4 тыс.
20 мая, 2021 23:07
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pixabay.com
Налоговая служба США разослала тысячам граждан Японии стимулирующие чеки на $1,4 тыс. в рамках плана президента Джо Байдена по спасению американской экономики.
Из-за ошибки в японских банках образовались очереди из пенсионеров. В числе тех, кому поступили выплаты - японцы, которые ранее жили в США, но давно покинули страну. Чеки были отправлены на основании данных о доходах, заявленных в налоговых декларациях, которые подают резиденты.
Как оказалось, иностранцы, которые не являются американскими налоговыми резидентами и в текущем году живут за пределами страны, не имеют права на участие в программе помощи.
Как отметила налоговая служба США, иностранцы, по ошибке получившие чеки, должны аннулировать и вернуть их, сообщает РБК.
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