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Тысячи неосведомленных российских туристов потеряли деньги из-за билетов на самолет

Лилия Караева
28 октября, 2020 11:31
1 мин
Туристы
Piqsels.com

Россияне, самостоятельно купившие билеты на зарубежные рейсы, массово теряют деньги. По оценке туроператоров, сейчас насчитывается несколько тысяч пострадавших туристов.

Проблема возникла из-за того, что в популярных поисковиках продают билеты на «виртуальные» рейсы зарубежных авиакомпаний. Особенно остро обстоит ситуация с перелетами в Дубай и на Мальдивы. Авиабилеты продаются на рейсы компаний flydubay, Etihad, Qatar Airways.

«Рейсы эти «виртуальные»: они существуют в расписании авиакомпаний, но на самом деле не выполняются и непонятно, будут ли выполняться вообще», - рассказал порталу Ассоциация туроператоров России генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Туристы с купленными билетами никуда не летят и теряют отдых. Деньги надолго замораживаются, часть теряется совсем. Отели отменяют брони со штрафами. Потери каждого туриста оценивают примерно в 100 тыс. рублей.

«Сегодня, чтобы не потерять и отдых, и деньги, проще и надежнее обратиться к турагенту, который подберет турпакет от туроператора с реальными авиарейсами», – предупредил Мурадян.

Туроператоры считают, что ситуация требует комментариев от Росавиации. Ведомство должно разъяснить статус авиабилетов на рейсы авиакомпаний и права пассажиров, купивших такие билеты.

Ранее сообщалось, что российские туристы готовы пойти на некоторые жертвы ради поездок за границу.

темы
туризм
деньги
россияне
билеты
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