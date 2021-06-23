Тимофей Баженов предложил ужесточить ответственность за кибермошенничество
Журналист, лидер общественного движения Тимофей Баженов провел для столичных студентов лекцию на тему кибербезопасности и телефонного мошенничества. Как отметил Баженов, проблему с подобными преступлениями необходимо решать на законодательном уровне, в том числе ужесточая ответственность за них. Мероприятие прошло в Штабе поддержки «Единой России» на Покровке, 47.
«Очень скоро абсолютно все преступления, кроме непосредственного физического насилия, будут проводиться и реализовываться через всевозможные киберсистемы. И мы, здоровое общество, должны заблаговременно готовиться к действиям преступников, противопоставлять им не только разговоры, но и прямые физические изменения действующего законодательства, которое позволит нам защитить не в чем не повинных граждан от нового лица зла», - подчеркнул Баженов.
Журналист предложил признать тяжким преступлением кибермошенничество в отношении пенсионеров и социально незащищенных граждан, а также ввести ответственность для банков и сотовых операторов за электронное мошенничество со счетами клиентов. Кроме того, Тимофей Баженов призвал ужесточить ответственность за преступления, предусмотренные статьей 159.6. УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Как напомнил лидер общественного движения, по данным Генпрокуратуры, количество киберпреступлений в России за последние 5 лет выросло в 11 раз. Всего в 2020 году число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составило 510,4 тысяч. У россиян было похищено 150 млрд рублей.