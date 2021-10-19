«Тимирязевцы» будут продолжать бороться за Мичуринский сад
Студенты Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева и жители Тимирязевского района создали петицию против застройки земель учебного заведения. В зоне риска Мичуринский сад, поля с уникальными растениями и птичник, на котором регулярно проводят научные эксперименты. Об этом информирует телеграм-канал инициативной группы учебного заведения.
Корреспондент «Русской планеты» запросил в группе подписной лист. Информация о пунктах подписи появится позднее.
По данным СМИ, восемь гектаров земли, которые находятся в собственности академии, могут быть отданы под жилую застройку. О таком решении говорили на одном из последних заседаний ученого совета академии.
Источники издания «Наш север» рассказали, что ученый совет пошёл на сделку с инвестором для строительства новых зданий для студентов на 16 гектарах. Взамен на помощь вуз должен был согласиться отдать восемь гектаров своей земли под жилую застройку.
«Московская газета», связавшаяся с представителями инициативной группы вуза, пишет, что застройщик – «Группа ЛСР» продемонстрировал строительный проект. В нем был показан план застроить 24 гектара земли, объём денежных вливаний – 15 млрд рублей.
Члены инициативной группы Тимирязевской академии боятся подпустить к району застройщика, потому что за одним строительным проектом последует другой. А землю академии «разрежут, как пирог».
Собеседники издания отметили, что земли недалеко от центра Москвы всегда представляют «лакомый кусок» для застройщиков. Они предполагают, что если проект застройки будет реализован, то за ним, возможно, последует и другой, а землю академии.
Это не первая битва «тимирязевцев» за земли академии. В 2016 году общественники собрали более 40 тысяч живых подписей против застройки земель академии и еще больше – электронных. Сады и опытные поля удалось отстоять. На фоне этих волнений был уволен бывший ректор вуза Вячеслав Лукомец, а также ряд преподавателей.