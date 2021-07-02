TikTok могут проверить на наличие запрещенки. «Лига безопасного интернета» уже дошла до РКН
«Лига безопасного интернета» обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить контент TikTok, который, по мнению главы организации Екатерины Мизулиной, провоцирует рост числа суицидов среди детей.
Руководитель считает, что в соцсети минимальная модерация, что чревато обилием информации, пропагандирующей запрещенные вещества, самоубийства и оскорбление чувств верующих.
«Ряд трагических случаев, которые начали происходить еще весной, эксперты напрямую связывают с распространением противоправной информации на платформе TikTok», — уверена Мизулина.
Представители соцсети, в свою очередь, заявляют, что безопасность пользователей это «абсолютный приоритет TikTok в России». Накануне они опубликовали Отчет об обеспечении соблюдения Правил сообщества за первый квартал 2021 года. Согласно документу, Россия стала четвертым рынком по объему контента, удаленного из-за нарушения Правил сообщества.
«Мы применяем разные меры к тем, кто нарушает правила, в том числе удаляем контент и блокируем аккаунты. Также у нас есть команды русскоговорящих модераторов и специальный функционал внутри приложения, с помощью которого пользователи и организации могут жаловаться на контент», —
подчеркнули в пресс-службе TikTok.
Во время последней Прямой линии президента Путина московский блогер поинтересовался у главы государства, ожидать ли блокировки крупных платформ в России. На это Владимир Владимирович ответил отрицательно, хотя добавил, что платформам в полной мере необходимо законодательство РФ.