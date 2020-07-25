«Теряем культуру» — петербуржцы выступили против закрытия маленьких баров

Общество

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В центре Санкт-Петербурга прошла акция в поддержку так называемых «наливаек», маленьких баров, которым грозит закрытие из-за нового закона. Горожане считают это вмешательством в самобытный облик города.

Порядка пятидесяти человек, без особого давления со стороны полиции, вышли на Невский проспект со свечами и стикерами «Теряем культуру». Акция началась в районе десяти вечера.

Активисты движения «Весна», выступившие вместе с «Либертарианской партией» организаторами мероприятия, высказались о спорных законодательных инициативах: «Закон ударит не только по экономике города, но и по его культурной жизни. Ведь во многих заведениях не только ужинают или выпивают по вечерам, здесь также проходят лекции, выступают музыканты, проходят рабочие встречи и романтические свидания»

Закон был подписан Александром Бегловым 23 июля. Однако губернатор настоятельно пытается убедить общественность в том, что не допустит уничтожения барной культуры и будет делать исключения, в том числе, для «авторских заведений», передает «Фонтанка».