Террор антитеррора

Знакомое чувство досады — когда снимаешь в банкомате с кредитной карты вдруг позарез понадобившиеся наличные и влетаешь на пусть и не разорительную, но от того не менее обидную комиссию. Хоть и знал о ней заранее, но всё же совсем не лишние 300-500 рублей терять обидно.

Докажи, что не…

А теперь представим, что вам на карту падает чуть больше миллиона и банк тут же съедает от них «десятину» — 10%. Причём, в отличие от предыдущей ситуации, для вас этот финт оказывается полнейшим сюрпризом. Именно такая неприятность произошла в 2017 году с клиентом «Совкомбанка», который при переводе ему 1,2 миллионов рублей не досчитался 120 тысяч рублей.

Глянул договор — мало ли, вдруг важный «подводный камень» не доглядел в своё время, но нет, о драконовской комиссии там не было ни слова, зато вежливый оператор сослался на Федеральный закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». И именно полагаясь на этот акт, банк и списал в свою пользу 10% суммы поступившего на счёт клиента перевода.

Пострадавший гражданин категорически отказался причислять себя к террористам, наркоторговцам и распространителям детского порно и обратился в суд города Волгограда, который достаточно легко вынес решение в его пользу

Ведь банк, по сути, назначил комиссию в размере 10% за перевод суммы свыше 600 тысяч рублей «задним числом», без предупреждения и в одностороннем порядке изменив условия договора, что прямо запрещено Гражданским кодексом, а конкретно его 29-й главой.

Таким образом, действия банкиров были расценены Фемидой как «неосновательное обогащение», деньги мужчине постановили вернуть. Однако кредитное учреждение решило бороться за теперь уже ему совсем не лишние 120 тысяч рублей с процентами и подало апелляцию в Областной суд. Здесь коллегия по гражданским делам во главу угла поставила упомянутый выше закон о противодействии отмыванию преступных доходов, а также то, что ответчик не предоставил банку документы, подтверждающие «чистоту» денежного перевода. Эти обстоятельства областные судьи посчитали достаточными для «заградительной» комиссии.

Банк «в доле»?

К слову, закон этот любопытства ради стоит прочитать, чтобы узнать, в частности, о том, что банк, например, вправе заблокировать подозрительную операцию и счёт клиента. Но что поимеешь с заблокированного счёта?

А вот то, что банковская комиссия, пусть и такая драконовская, вовсе не лишает предполагаемого неблагонадёжного клиента средств для своих предполагаемых нехороших дел и что такая мера явно не сочетается с целью закона вообще — тут и задуматься бы стоило кому следует. Ведь, по-хорошему, если банк получает комиссию за легализацию преступных доходов — он, выходит, просто в доле?

Так или иначе, правды волгоградец добился лишь сейчас, cпустя почти два года, в Москве, в Верховном суде

Здесь фактически повторили определение первой инстанции, указав на незаконность изменения условий договора и — раз уж в дело вмешалась апелляция — дополнительно пояснили, что суды не могут прикрывать незаконное «задним числом» назначение введение комиссий даже самыми правильными законами. Банки вправе предлагать клиентам принять изменения в договор, в том числе и в части новых комиссий, но не ставить об этом в известность уже по факту.

Интересно, но почти аналогичное решение на днях было принято высшей судебной инстанцией на Украине. Здесь жертвой своей алчности стал небезызвестный «ПриватБанк», который однажды придумал интересную комиссию «за предоставление финансового инструмента» для ипотечных заёмщиков. Истцу, который устал терпеть такое крохоборство и пошёл в итоге искать правды по судам, банк назначил ежемесячное списание в размере 84 долларов (0,2% суммы кредита).

Лавочка закрылась?

Не станем говорить за украинских банкиров, но наши, российские, новость о решении Верховного суда встретили, как минимум внешне, спокойно. Так, заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин в комментарии «Русской Планете» отметил, что ему и его коллегам теперь придётся куда внимательнее относиться к информированию клиентов об изменениях политики предоставления услуг:

«Клиенты от этого только выиграют, но думаю, что это решение также определенно повлияет и на качество работы банков в части подготовки договоров»

В свою очередь, партнёр и исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко назвал данное решение Верховного Суда «ожидаемым», высшая судебная инстанция далеко не в первый раз встает на сторону потребителей в их спорах с банками.

«Сам факт удовлетворения иска гражданина не был бы так важен, если бы определение суда не содержало вывод о том, что закон о противодействии «отмыванию» доходов сам по себе не даёт право кредитным организациям устанавливать специальное комиссионное вознаграждение как «меру противодействия», — рассказал юрист «РП». — Важно, что Верховный суд прямо обратил внимание на то, что это не соответствует смыслу антитеррористического закона».