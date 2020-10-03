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Терапия «по-трамповски»: раскрыты подробности лечения президента от вируса

Кирилл Савушкин
3 октября, 2020 10:17
1 мин
Photo
Flickr

Врач Дональда Трампа Шон Конли раскрыл подробности лечения от коронавируса лидера Соединенных Штатов. Ключевым препаратом в терапии является «Ремдесивир».

В своем профиле в Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявил: «Я рад сообщить, что президент поправляется. Ему не нужен дополнительный кислород, но, проконсультировавшись со специалистами, мы решили начать лечение препаратом „Ремдесивир“. Он завершил прием первой дозы и отдыхает».

О заражении Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп COVID-19 стало известно 2 октября. На данный момент, супруги находятся на карантине.

темы
Дональд Трамп
коронавирус
ремдесивир
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