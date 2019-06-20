Тепловой удар Госдумы

Главный счётчик Всея Руси Алексей Кудрин посылает Кремлю тревожный message о том, что в России более чем вероятен социальный взрыв в связи с двумя факторами. Первый – рост бедности в России, стране, где 12,5 млн граждан вынуждены влачить жалкое существование. Это не предел! Уровень жизни простых граждан страны в последние годы упал на 9% и упадёт ещё. Второй фактор — неспособность власти совершить шаги, которые могли бы исправить эту ситуацию.

Кремль устами главного глашатая российского государства Дмитрия Пескова относит заявления Кудрина «к эмоциональным проявлениям», полагая, что о росте бедности говорить, всё же, нельзя.

Параллельно с полемикой Кудрина и Кремля Дмитрий Медведев подписывает постановление, которое «…позволит не допускать необоснованного роста цен на коммунальные услуги».

И, буквально, на следующий день устами члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких законодательное собрание страны преподносит россиянам сюрприз, оповещая их о грядущем повышении цен на отопление в 2020 году.

От этой игры в «доброго и плохого следователя» россияне получают удовольствие на постоянной основе. Но… всё ли как обычно? Нет. Очередную всенародную обдираловку традиционной назвать нельзя.

Идея законопроекта могла бы лечь в основу новых произведений Ионеско, Беккета и других мастеров абсурда, будь они живы. Но великие абсурдисты мертвы, а в России модны лишь два жанра оппортунистический чёрный реализм и ура-патриотизм.

Суть в чём? Жители нижних этажей будут платить больше верхних.

Метафоричность нового законопроекта ясна: доходы в России концентрируются испокон веков исключительно в рамках высшей социальной группы (дворянского сословия, членов политбюро, представителей иной организованной и ныне хорошо защищённой законодательным образом от проявлений народного неуважения преступной группировки).

Ну а удел многомиллионного плебса — обеспечивать своими мизерными доходами потребности «двора», глядя на то, как пенсионная перспектива «лузгать семечки» на лавке у претерпевшей реновацию хрущобы отодвигается куда-то вдаль — за горизонт.

Что же получается? 31 декабря 2019 года нас традиционно поздравят «с новым счастьем». Бабушка Дарья из хрущёвки в Перово всплакнёт, получив счёт за коммунальные услуги, а те, кто приобрёл апартаменты с двумя спальнями и панорамным остеклением 22х3 метра в Башне Федераций на 29-м этаже, вздохнут с полёгкой и смогут не платить вовсе?

Интересно придумку преподнёс нам господин Борис Гладкий вместе со своими коллегами, работавшими над созданием эксклюзивного законопроекта.

Легендарный пенсионер из Бийска, отработавший полвека и получивший от государства подачку в виде 10 тысяч пенсии, из которой 5 тысяч он платит за коммунальные услуги, безусловно, будет счастлив. Но только, если он живёт выше четвёртого этажа. В противном случае, ему впору будет повеситься на ставшей притчей во языцех новогодней ёлочке с боем курантов.

Кто этот Борис Гладких? Откуда он взялся?

Впервые предпринимательская жилка Бориса Гладких проявилась ещё в 2008 году, когда весь мир полыхал в огне глобального экономического кризиса. Но кому война, а кому и «мать родна».

В августе 2008 Борис Гладких, будучи начальником отдела продаж довольно скромной компании в Хабаровском крае, блестяще проанализировал текущую ситуацию. На тот момент предприятия ЖКХ хабаровского региона тонули в пучине сплошных задолженностей.

5,5 млрд составляла внутренняя дебиторская, а на уровне 5,7 млрд рублей колебалась кредиторская задолженность компаний ЖКХ. Причина? Долги населения, а также тотальная изношенность инфраструктуры. Аппарат губернатора писал докладные, от которых лихорадило федеральный центр.

Ещё бы! На приведение коммунальных объектов не в идеальный, а хотя бы в относительно божеский вид требовалось 111 млрд рублей.

Борис Михайлович стал тем человеком, который нашёл выход из ситуации. Он организовал «Некоммерческое партнерство по защите прав и законных интересов жилищно-коммунальных организаций «ЖКХ-Групп».

В учредительных документах «рого-копытной» конторы не было ни слова о том, кто посягает на интересы коммунальных организаций, а также о том, какая методика выработана организаторами партнёрства для того, чтобы обеспечить защиту этих интересов.

Но разве дело в этом? Вовсе нет. А в том, что все коммунальщики были хорошо «мотивированы» на вступление в «ЖКХ-Групп». Членами правления партнёрства были первый заместитель мэра Хабаровска Сергей Александрович Чернышов, а также его родной и талантливый сын Вячеслав Сергеевич.

Фигурировала в списках членов правления и фамилия Миненко, весьма известная в городе и принадлежащая руководителю «Жилтреста-2». В правлении обосновался его сын — А.Миненко. Если коротко, то состав правления красноречиво говорил о том, что всё схвачено. И «рыпаться» хабаровские коммунальщики, конечно же, не хотели.

Ведь вопрос ставился перед ними до боли просто: кто принимает правила игры, вступает в «ЖКХ-Групп», платит многоступенчатые взносы, тот и работает, а кто не работает, тот, как известно, не ест.

Взносов было много. Положениями и протоколами «ЖКХ-Групп» были чётко обозначены обязательные платежи коммунальщиков:

Вступительные

Ежемесячные

Имущественные

В компенсационный фонд

Добровольные

И вот тут высотность домов, видимо, впервые стала одним из критериев обдираловки. С домов высотностью от 6 этажей в «ЖКХ-Групп» ежемесячных взносов брали 10 копеек за м2. С хрущоб, высотой от 3 до 5 этажей «по льготной ставке» — то есть, 9. Ну, а с домов до 2 этажей — и того меньше —7 копеек за метр квадратный!

А теперь давайте представим, как зарабатывало «Некоммерческое партнёрство» Бориса Гладких, которому удалось вовлечь в орбиту «своей защиты» не только хабаровчан и жителей городов края, но и… весь Дальний Восток?

«ЖКХ-Групп» отстёгивали управляющие компании Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, перекладывавшие мзду за пребывание в никому не нужном партнёрстве… на кого? Правильно, на жителей Дальнего Востока.

Разве знали ли они о том, что платят по 9-10 копеек с каждого метра своей хибары на содержание этих «швондеров новой волны», оказывающих непонятно какие услуги «по защите интересов и прав»? Ни ухом, как говорится, ни рылом.

Дополнительно списываемые с граждан на содержание коммунальной пирамиды «ЖКХ-Групп» деньги были включены в так называемые «Прочие расходы» — самый загадочный параграф коммунальной платёжки любого россиянина.

Дела «ЖКХ-Групп» шли настолько хорошо, что уже весной следующего, 2009 года, из устава куда-то подевалась фраза о том, что на защиту прав и интересов могут рассчитывать исключительно управляющие компании, расположенные в Дальневосточном федеральном округе. Представительства появились в других уголках России, а потом и в Москве.

Настолько успешный человек, как Борис Гладких, в России может находиться лишь в двух местах. Либо в тюрьме, либо во власти.

Первый вариант исключался, так как в системе координат «ЖКХ-Групп» варилось слишком много влиятельных персон края. Ну, значит, дорога во власть!

Оставаясь руководителем «ЖКХ-Групп», Борис Михайлович становился депутатом Законодательной Думы края, главой Комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ну, а затем пришла пора внедрения коммунальных инициатив на общефедеральном уровне.

Борис Михайлович Гладких был избран в депутаты Государственной Думы, хотя представители Общероссийского народного фронта зафиксировали более полусотни правонарушений в день выборов.

Какое удивительное счастье: сегодня коммунальные инициативы этого талантливого предпринимателя из сферы ЖКХ может оценить не только Дальний Восток, но и вся Россия. С Новым «счастьем» вас, крепостные.

Такая история.