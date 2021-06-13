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Теплые отношения Джо Байдена и Эммануэля Макрон разозлили Трампа
13 июня, 2021 16:53
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White House/via Globallookpress.com
Экс-президент США Дональд Трамп высказал свое возмущение отношениями сложившимися между нынешним лидером страны Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее европейский политик порадовался за желание Байдена сотрудничать. Этого Трамп стерпеть никак не мог.
В изданном коммюнике он назвал себя неудобным политиком для европейских манипуляторов. Занятие поста Байденом в ЕС приветствовали, по мнению Трампа, лишь из-за возможности вернуться к «старым мошенническим приемам». Об этом сообщает Lenta.ru.
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