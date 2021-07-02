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Люди
Теперь второе высшее — бесплатно. Но только в области искусств
2 июля, 2021 11:38
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Фото: Kremlin.ru
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность бесплатно получить второе высшее образование для людей творческих профессий. Определять перечень таких специальностей будет правительство.
Изменения вносились в закон «Об образовании». Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, наличие соответствующих творческих способностей, нужных для поступления на направления подготовки в области искусств, будут определяться по результатам вступительных экзаменов.
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