Теперь оповещать россиян о любой опасности будут всего двумя словами

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МЧС России отойдет от прежних сигналов гражданской обороны. В любых опасных ситуациях население будут оповещать единым сигналом.

Об этом сообщили в ведомстве. Будет существовать сигнал «Внимание всем!»

Предыдущие сигналы «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Радиационная опасность!», «Угроза катастрофического затопления!» исчезнут.

Изменения связаны с появлением новых угроз: в ведомстве решили, что придумывать для каждой свой сигнал нецелесообразно.

Как пишет ТАСС, после единого сигнала «Внимание всем!» население получит инструкцию к действию. Она будет зависеть от ситуации.