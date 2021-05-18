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Теперь оповещать россиян о любой опасности будут всего двумя словами

Лилия Караева
18 мая, 2021 09:59
1 мин
Лилия Караева
18 мая, 2021 09:59
1 мин
Оповещение
Zamir Usmanov/Global Look Press

МЧС России отойдет от прежних сигналов гражданской обороны. В любых опасных ситуациях население будут оповещать единым сигналом.

Об этом сообщили в ведомстве. Будет существовать сигнал «Внимание всем!»

Предыдущие сигналы «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Радиационная опасность!», «Угроза катастрофического затопления!» исчезнут.

Изменения связаны с появлением новых угроз: в ведомстве решили, что придумывать для каждой свой сигнал нецелесообразно.

Как пишет ТАСС, после единого сигнала «Внимание всем!» население получит инструкцию к действию. Она будет зависеть от ситуации.

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