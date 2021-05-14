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Теперь официально: Беларусь потеряла Свободу из-за Эстонии

Марьям Ибрагимова
14 мая, 2021 09:08
1 мин
Марьям Ибрагимова
14 мая, 2021 09:08
1 мин
Pixabay
Pixabay

В мире спорта произошли некоторые важные изменения – 49-летний Федор Свобода, благодаря которому в 2018 году женская сборная Беларуси по биатлону завоевала золото, решил воспользоваться заманчивым предложением из-за рубежа. Как оказалось, он больше не будет вести к победе спортсменок страны, возглавляемой Александром Лукашенко.

«Новым главным тренером эстонской сборной по биатлону станет белорусский тренер Федор Свобода», – говорится в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

Контракт заключен на год с возможностью продления еще на два. Кто займет место Свободы в Беларуси, пока неизвестно.

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