Теперь официально: Беларусь потеряла Свободу из-за Эстонии

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В мире спорта произошли некоторые важные изменения – 49-летний Федор Свобода, благодаря которому в 2018 году женская сборная Беларуси по биатлону завоевала золото, решил воспользоваться заманчивым предложением из-за рубежа. Как оказалось, он больше не будет вести к победе спортсменок страны, возглавляемой Александром Лукашенко.

«Новым главным тренером эстонской сборной по биатлону станет белорусский тренер Федор Свобода», – говорится в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

Контракт заключен на год с возможностью продления еще на два. Кто займет место Свободы в Беларуси, пока неизвестно.