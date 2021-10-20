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Теперь и в МГУ: по университету шагает робокот
20 октября, 2021 19:39
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Специалисты научно-исследовательского института механики МГУ показали нового шагающего четырехногого робота. Таких роботов сравнивают с котами и называют робокот.
Вес робота первого вуза страны составляет 15 кг. Робота создали при помощи 3D-печати. Он состоит из анизотропных композитных материалов и алюминиевых сплавов.
Ранее, в день знаний, подобный робокот переступил порог общежития МФТИ.
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