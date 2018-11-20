Теория Монтескье в новой Конституции Российской Федерации

Член Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров рассказал о том, стоит ли закреплять особую роль русского народа в Основном законе.

12 декабря Россия будет отмечать очень значимый юбилей — 25-летие нашего Основного закона, который пришел на смену конституции, принятой еще в советское время, в 1978 году. Конституция была одобрена российским народом на плебисците, который состоялся в декабре 1993 года одновременно с первыми в нашей новейшей истории выборами в Совет Федерации и Государственную Думу России.

Четверть века — тот срок, за который наше научное юридическое сообщество могло бы провести если не ревизию, то анализ состояния российского законодательства, еще раз проверить, насколько оно соответствует принципам системности, научности и стабильности. Дискуссия по этому поводу была бы очень полезной.

За два месяца до юбилея Конституции глава Конституционного Суда (КС) Валерий Зорькин признался в том, что видит некоторые недостатки в нашем Основном законе.

«Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки, — написал Валерий Дмитриевич в «Российской газете». — В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством».

Не исключаю, что глава КС обнародовал эти тезисы не в самый канун юбилея, а пораньше, чтобы пригласить коллег-юристов открыть дискуссию по этому поводу.

Ведь это очень давний разговор — о разделении власти на исполнительную, законодательную и судебную. Наверное, правильной до сих пор остается позиция Монтескье, который еще триста лет назад говорил, что три ветви должны взаимно сдерживать друг друга, чтобы гарантировать защиту граждан от злоупотреблений и произвола одной из ветвей.

Хотя теория Монтескье и претерпела много изменений с тех пор, в нашей действующей Конституции эта триада тоже закреплена. При этом глава российского государства не относится ни к одной из ветвей власти, но при этом обладает очень значительными властными полномочиями.

Поэтому некоторые теоретики говорят о должности российского Президента как о должности арбитра, стоящего над другими властями. Последнее, безусловно, влияет на систему организации государственной власти в России, но это, однако, не означает, что законодательная, исполнительная и судебная власти не являются самостоятельными и независимыми.

Существуют различные точки зрения относительно разделения полномочий между федеральным центром и регионами, а также о полномочиях местного самоуправления. Речь идет о своеобразном разделении власти по вертикали. Напомню, что до Конституции 1993 года Россия фактически никогда не была федеративным государством. Хотя аббревиатура РСФСР и говорит нам об обратном, на самом деле РСФСР было унитарным государством, которое управлялось сильной центральной властью. Поэтому современной России как федеративному государству еще не очень много лет, и некоторые аспекты федерализма, конечно, должны совершенствоваться.

Время от времени, в том числе и в рамках обсуждения новой концепции этноконфессиональной политики, звучат призывы закрепить в Конституции особую роль русского народа. Может, не все об этом знают, но при обсуждении Конституции РСФСР 1978 года тоже предлагалось включить в текст формулировку о том, что РСФСР олицетворяет государственное единство русского народа и других народов республики.

Однако такая норма не нашла поддержки в ЦК КПСС. Теоретически подобная формулировка могла снять некоторые вопросы, например, о русской государственности и месте русских в многонациональном российском сообществе. Но национальный вопрос всегда был для России достаточно острым.

Некоторые общественные деятели воспринимают подобные дискуссии как благодатную почву для развития идей сепаратизма и развала нашей государственности. Поэтому без особых причин не стоит давать повод для очень опасных дебатов.

Человеку без юридического образования зачастую трудно оценить ту роль, которую Конституция играет в жизни нашего общества. Исключите из нее, к примеру, нормы о праве частной собственности, разделении властей и введите норму о руководящей роли какой-то одной партии, как это было в Конституции РСФСР 1978 года. Изменение только этих трех норм в корне изменит жизнь общества.

Иногда конституционные права граждан нарушаются отдельными чиновниками. Человек видит, что его право закреплено в Основном законе, но чиновник это право игнорирует. Однако это не повод требовать поправок в самой Конституции. В этих случаях граждане могут обжаловать действия должностного лица в суде, а также пожаловаться в контрольные и надзорные органы.

В тех же случаях, когда реализовать наши права мешает не отдельный чиновник, а неконституционность федерального закона, при соблюдении определенных условий россиянин может обратиться в Конституционный Суд, который и возглавляет Валерий Зорькин.

При этом перечень вопросов, которые рассматривает КС, довольно широк. Здесь и права участников уголовного судопроизводства, избирательное законодательство, военная служба, пенсии, налоги, ОСАГО, предоставление социальных гарантий и даже вопросы, связанные с ЖКХ.

Во многих случаях КС вставал на сторону рядовых россиян, в результате чего вносились поправки в федеральные законы, а там, где этого не требовалось, решения, вынесенные судами в отношении граждан, пересматривались. Таким образом, КС за четверть века превратился в мощный орган по защите прав рядовых жителей нашей страны.

СПРАВКА

Шарль Луи де Секонда, барон де Ля Брэд и де Монтескье (18 января 1689 — 10 февраля 1755) — французский писатель, правовед, философ и политолог, автор романа «Персидские письма», статей из «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел», труда «О духе законов» (1748), сторонник натуралистического подхода в изучении общества. Разработал доктрину о разделении властей.

Теория разделения властей изложена Монтескье в главе VI его сочинения «О духе законов», вышедшего в 1748 году. Глава эта носит заглавие «О конституции Англии».

Исходным пунктом для Монтескье, как и для Руссо, служит идея свободы личности, но, в отличие от автора «Общественного договора», он понимает свободу не как участие в государственной власти, а как обеспечение от ее произвола.

В основу своего построения он кладет не политическую, а так называемую гражданскую свободу (хотя сам Монтескье называет ее «политической»).

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