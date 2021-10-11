Теоретик журналистики из Томска возглавила петербургский филиал ВШЭ
Кандидат филологических наук Анна Тышецкая, которая несколько лет проработала старшим преподавателем кафедры теории и практики журналистики Томского государственного университета, возглавит филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»(НИУ ВШЭ) в Санкт-Петербурге.
Анна Тышецкая окончила факультет журналистики в Томском государственном университете в 2004 году. В 2013 году она защитила диссертацию «Современный газетный редизайн: теория и практика» в Воронежском государственном университете. Издала два учебных пособия: «Современный газетный редизайн» и «Аналитическая журналистика», является автором десятка научных статей.
С 2017 года Тышецкая была заместителем проректора по учебной и воспитательной работе в Дальневосточном федеральном университете. В июня 2020 года её назначили проректором по образовательной деятельности в Балтийском федеральном университете имени Канта в Калининграде, там же работала в должности советником ректора по вопросам образования.