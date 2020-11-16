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Температура будет резко меняться: россиян ждут погодные аномалии

Артем Денисов
16 ноября, 2020 03:16
1 мин
термометр
Фото: pixabay.com

Российские регионы ждут разные погодные аномалии — от резкого потепления, до неожиданного похолодания в разных уголках страны.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на азиатской части страны температура будет на 12-20 градусов выше нормы, а в северных широтах Европейской части России температура будет теплее обычного на 4-8 градусов, а на юге европейской территории — ниже нормы на четыре градуса.

Значительно похолодает в Ростовской области, Краснодарском крае, на Ставрополье, в Приволжском федеральном округе и на Урале.

По данным синоптиков, такая ситуация продлится около недели, считает синоптик, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в ближайшие пять-шесть дней в центре и на юге европейской части России снега не ожидается. Это связано с антициклоном. Он не позволит сформироваться условиям для его выпадения, хотя ночные температуры будут доходить до 10 градусов мороза.

темы
погода
синоптики
гидрометцентр
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