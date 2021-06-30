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Тема номер один для прямой линии с Владимиром Путиным никого не удивила
30 июня, 2021 10:35
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Kremlin Pool/Global Look Press
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 30 июня в полдень, и к ней поступило более миллиона вопросов. Темы номер один - вакцинация и борьба с коронавирусом.
Они встречаются в большинстве поступивших вопросов, сообщил телеканал «Россия 24». Россиян вторично волнуют социальные выплаты, экономическая ситуация и аварийное жилье.
18-я по счету прямая линия состоится из студии в Центре международной торговли. Там не будет гостей.
Прямая линия - ежегодная традиция. Впервые этот формат общения с россиянами опробовали в 2001 году. Прямой линии не было в 2004-м и 2012-м годах.
Задать вопрос главе государства можно разными способами - через смс, социальные сети, по телефону или через приложение «Москва-Путину».
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