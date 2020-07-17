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Тело одного из пропавших в Татарстане подростков нашли водолазы

Кирилл Савушкин
17 июля, 2020 14:48
1 мин
Photo
Flickr

В ходе продолжительных поисков удалось найти тело подростка, являвшегося одним из двух, пропавших у водоема, детей в Буинском муниципальном районе Татарстана. Найти тело удалось благодаря работе водолазов.

О страшной находке рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Водолазы нашли погибшего на глубине около пяти метров и в 16 м от берега. Вскоре тело было передано правоохранительным органам.

По данным ТАСС, о пропаже заявила мать одного из подростков. Отправившись на поиски на плотину, куда пропавшие поехали купаться, женщина обнаружила только одежду и брошенный ребятами мотоцикл. Следственный комитет по республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

темы
СКР
Татарстан
пропажа
1 мин