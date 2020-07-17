Тело одного из пропавших в Татарстане подростков нашли водолазы

Общество

Flickr

В ходе продолжительных поисков удалось найти тело подростка, являвшегося одним из двух, пропавших у водоема, детей в Буинском муниципальном районе Татарстана. Найти тело удалось благодаря работе водолазов.

О страшной находке рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Водолазы нашли погибшего на глубине около пяти метров и в 16 м от берега. Вскоре тело было передано правоохранительным органам.

По данным ТАСС, о пропаже заявила мать одного из подростков. Отправившись на поиски на плотину, куда пропавшие поехали купаться, женщина обнаружила только одежду и брошенный ребятами мотоцикл. Следственный комитет по республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.