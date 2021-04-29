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Телеведущий НТВ рассказал нецензурный анекдот про Владимира Путина

Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 09:09
1 мин
Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 09:09
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Ведущий шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин рассказал нецензурный анекдот про президента России Владимира Путина.

Во время своего выступления на творческом вечере Норкин вспомнил, как однажды в эфире программы у него состоялась дискуссия с американским журналистом Майклом Бомом. Тот утверждал, что в России якобы кругом цензура, а про Путина шутить запрещено.

Бом утверждал, что в России нет анекдотов про Путина. Однако Норкин разубедил американца и рассказал нецензурную шутку про российского лидера, пишет «ПолитЭксперт».

«Заходит Путин ночью на кухню, открывает дверцу холодильника, а там холодец трясется. Путин ему говорит: «Не с**, я за сыром», - рассказал телеведущий.

Телеведущий НТВ жестко ответил сыну Олега Табакова.

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Владимир Путин
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Андрей Норкин
Анекдот
НТВ
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