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Телеведущий НТВ рассказал нецензурный анекдот про Владимира Путина
29 апреля, 2021 09:09
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Ведущий шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин рассказал нецензурный анекдот про президента России Владимира Путина.
Во время своего выступления на творческом вечере Норкин вспомнил, как однажды в эфире программы у него состоялась дискуссия с американским журналистом Майклом Бомом. Тот утверждал, что в России якобы кругом цензура, а про Путина шутить запрещено.
Бом утверждал, что в России нет анекдотов про Путина. Однако Норкин разубедил американца и рассказал нецензурную шутку про российского лидера, пишет «ПолитЭксперт».
«Заходит Путин ночью на кухню, открывает дверцу холодильника, а там холодец трясется. Путин ему говорит: «Не с**, я за сыром», - рассказал телеведущий.
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