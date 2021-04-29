Телеведущий НТВ рассказал нецензурный анекдот про Владимира Путина

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Ведущий шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин рассказал нецензурный анекдот про президента России Владимира Путина.

Во время своего выступления на творческом вечере Норкин вспомнил, как однажды в эфире программы у него состоялась дискуссия с американским журналистом Майклом Бомом. Тот утверждал, что в России якобы кругом цензура, а про Путина шутить запрещено.

Бом утверждал, что в России нет анекдотов про Путина. Однако Норкин разубедил американца и рассказал нецензурную шутку про российского лидера, пишет «ПолитЭксперт».

«Заходит Путин ночью на кухню, открывает дверцу холодильника, а там холодец трясется. Путин ему говорит: «Не с**, я за сыром», - рассказал телеведущий.

Телеведущий НТВ жестко ответил сыну Олега Табакова.