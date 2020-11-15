Телеведущий Дмитрий Хрусталев оказался в больнице

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Популярный телеведущий Дмитрий Хрусталев находится в больнице в тяжелом состоянии. Информацию подтвердил шоумен Иван Ургант.

По имеющимся данным, врачи заняты постановкой диагноза. По данным СМИ, Хрусталев находится в больнице под Санкт-Петербургом, передает ТАСС.

Хрусталев много лет работает соведущим шоу на Первом канале «Вечерний Ургант». Кроме того, он принимал активное участие в телешоу на ТНТ, таких как Comedy Woman.