Телеведущая Елена Малышева оказалась грамотней теледоктора Александра Мясникова

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Преподаватель русского языка и блогер Татьяна Гартман изучила ошибки, которые допускают в устной речи известные в России личности - телеврачи Елена Малышева и Александр Мясников.

Ведущая Первого канала обошла своего коллегу с «России 1» со счетом 4:2. Малышева правильно ставит ударение в словах «болей», которое должно падать на корень, «железу» — оно ставится на последний слог, а также не путает паронимы «одеть» и «надеть». Что касается Мясникова, то он правильно употребляет слово «кашлянул» — ударение в этом слове должно быть на первом слоге.

При этом оба телеведущих неправильно ставят ударение в словах «коклюш» и «начался» - в обоих случаях оно должно падать на последний слог, и «томография» - оно должно падать на третий слог, сообщает Lenta.ru.

Ранее Малышева заявила в прямом эфире в своём Instagram, что коронавирус это «чудо чудесное». Высказывание вызвало неоднозначную реакцию комментаторов, многие пользователи посчитали такое сравнение некорректным.