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Телеканал «Дождь»* прекратил свое существование
3 марта, 2022 18:53
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www.youtube.com/
Генеральный директор телеканала Наталья Синдеева сообщила о временном завершении трансляции телеканала «Дождь*».
По ее словам, это одно из самых тяжелых решений в жизни. Теперь, после прекращения вещания всему редакционному коллективы нужны силы и время, чтобы определиться в каком режиме функционировать дальше.
«Так как после вступления в силу закона об уголовной ответственности за распространение фейков относительно действия российский военных в условиях спецоперации на Украине работа практически не представляется возможной», – сказала журналист в прямом включении «Дождя*» на сайте YouTube.
*Признан по решению Минюста СМИ, выполняющим функцию иноагента.
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