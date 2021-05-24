Telegram-канала Baza «обезглавили». В Москве задержали главреда издания

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В Москве задержан главный редактор телеграм-канал Baza Никита Могутин. Причины задержания неизвестны.

Автомобиль Могутина остановили на улице сотрудники полиции и сообщили, что «он проходит по ориентировке». Главред интернет-издания был доставлен в ОВД «Китай-город».

Причины задержания сотрудники полиции не объяснили, сказав лишь, что «у них указание». Предполагается, что произошедшее может быть связано с работой Могутина на митинге 21 апреля, сообщает телеграм-канал Baza.