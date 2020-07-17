Telegram попал в топ-10 самых скачиваемых приложений мира

Общество

Фото: pixabay.com

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что приложение во втором полугодии 2020 года вошло в десятку самых скачиваемых.

Оно находится в одном списке с TikTok, Zoom, WhatsApp и Instagram. Мессенджер российского разработчика стал одним из самых используемых в мире, сообщает телеканал «360».

Ранее Дуров поздравил российских пользователей с разблокировкой мессенджера. Сервис был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года. Причиной стал отказ предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.

«Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением – и надеюсь, что оно долгосрочно. <...> В плане сохранности личных данных изменений нет – право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах», — подчеркнул Дуров в своем телеграм-канале.

Он выразил благодарность пользователям мессенджера за поддержку и выразил надежду, что разблокировка сервиса станет хорошим сигналом для инвесторов.