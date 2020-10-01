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Теледоктор перечислил самые опасные симптомы коронавируса

Артем Денисов
1 октября, 2020 06:03
1 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Ведущий и врач Александр Мясников рассказал, что при сильной одышке и кашле нужно срочно обратиться к врачу.

По его словам, если при COVID-19 сразу появилась сильная одышка — это опасный сигнал. «Надо ехать, когда не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки», — сказал Мясников.

По его словам, при легком течении инфекции в больницу отправляться не нужно, так как там можно заразиться еще больше, сообщает радио Spurnik.

Ранее Мясников назвал способы избавиться от боли в спине.

Мясников рассказал, что чаще всего болезненные ощущения в спине возникают от резкого или неловкого движения. В результате межпозвоночный диск начинает давить на нерв. Также причиной боли может быть грыжа или спазм.

темы
эпидемия
здоровье
коронавирус
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