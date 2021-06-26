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Татьяна Тарасова о Черчесове: «Я бы на его месте уже сама ушла»
26 июня, 2021 18:08
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Станислав Черчесов после неудачного выступления на чемпионате Европы по футболу должен уйти по собственному желанию из национальной команды, считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Я бы на его месте уже сама ушла», - приводит слова Тарасовой ТАСС.
Напомним, сборная России по футболу 21 июня разгромно проиграла команде Дании со счетом 1:4. При этом Станислав Черчесов назвал игру сборной страны с датчанами лучшей «в плане качества и готовности».
Сразу после поединка он взял на себя ответственность за результат и сказал о том, что готов работать с командой далее, пишет ТАСС.
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Станислав Черчесов после неудачного выступления на чемпионате Европы по футболу должен уйти по собственному желанию из национальной команды, считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. А как вы оцениваете игру наших футболистов?
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