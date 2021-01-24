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Общество
Татьяна Голикова высказала довод против введения ковид-паспортов
24 января, 2021 12:24
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Flickr
Вице-премьер Татьяна Голикова, в ходе своего интервью телеканалу «Россия-24» заявила о том, что введение ковид-паспортов может негативно сказаться на настроениях в обществе.
По ее словам, сертификаты о вакцинации ограничат права невакцинированных. Именно поэтому, такие меры нежелательны как на международном уровне, так и в регионах.
Как передает РБК, Голикова напомнила, что ВОЗ также приняла решение о нецелесообразности подобных мер.
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