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Татьяна Голикова предупредила о сложной ситуации с коронавирусом в России
30 сентября, 2021 17:44
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Russian Government/via Globallookpress.com
В России наступает сложный период из-за роста числа заболевших коронавирусом. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, в России увеличивается число заболевших коронавирусом. В стране наступает сложный период. Вице-премьер призвала граждан ответственно отнестись к соблюдению всех ограничительных мер, сообщает телеграм-канал «РИА Новости.
В России с сентября начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Также в большинстве регионов страны наблюдается и подъем заболеваемости коронавирусом.
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