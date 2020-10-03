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Тараном за решетку — помощник президента Абхазии арестован в России

Кирилл Савушкин
3 октября, 2020 08:58
1 мин
Photo
Flickr

На территории РФ оказался под арестом помощник главы Абхазии по международным связям Ахра Авидзба. Он будет задержан на ближайшие десять суток за нарушение российско-абхазской границы.

Как рассказал секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба, поводом стало появившееся в начале августа в интернете видео, на котором видно, как черный внедорожник пробивает ворота на границе двух государств.

Авидзба, находившийся за рулем позже пояснял, что его не пропускали через границу из-за долгов, при том, что дипломатический паспорт все равно давал ему право проезда.

«Он добровольно явился в следственные органы. У нас до этого велись переговоры с соответствующими структурами РФ, и была уверенность, что к нему не будет применена мера пресечения, но в итоге его задержали на десять суток, до суда», — рассказал Шамба.

Как передает РИА «Новости», надежды на то, что следствие учтет дипломатический статус нарушителя, правоохранители не оправдали.

темы
Россия
Абхазия
арест
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