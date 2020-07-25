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Общество
Талышские организации призвали власти РФ к жестким мерам
25 июля, 2020 18:28
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Руководители талышских организаций выступили с коллективным обращением к властям РФ. По их словам, подстрекатели стремятся втянуть талышскую молодежь в армяно-азербайджанский конфликт.
Представители одного из крупнейших народов, населяющих Азербайджан, призвали российское руководство жестко реагировать на любые провокации и призывы к насилию.
«Нашу молодежь подстрекают к конфликту, в социальных сетях некоторые провокаторы напрямую призывают к противозаконным действиям на территории Российской Федерации» - заявляют общественные деятели.
Издание REGNUM приводит полный текст обращения.
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