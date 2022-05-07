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Талибан* обязал женщин в Афганистане носить хиджабы
7 мая, 2022 13:45
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STR/XinHua/Global Look Press
«Талибан»* ввел обязательное ношение хиджабов для женщин в Афганистане. (Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
Талибы ввели одно из самых жестких ограничений в отношении афганских женщин с момента прихода к власти. Теперь обязаны носить полностью закрывающую паранджу в общественных местах.
Речь идет о бурке - одежде в полный рост, закрывающей даже глаза, которые остаются скрытыми мелкой сеткой. В случае систематического нарушения женщиной правила ношения хиджаба в публичных местах, ее отцу или мужу может грозить лишение свободы, пишет «РИА Новости».
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