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Такси в российских городах оснастят устройствами защиты пассажиров от вирусов

Марьям Ибрагимова
23 октября, 2020 12:14
2 мин
Фото: u-f.ru
Фото: u-f.ru

Такси в российских городах оснастят специальными устройствами для обеззараживания воздуха. Первую партию ультрафиолетовых рециркуляторов уже доставили в Нижний Новгород, Казань и Серпухов.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации использование обеззараживающих гаджетов является важным дополнением к традиционным средствам индивидуальной защиты. Нам удалось в максимально короткие сроки разработать и запустить серийное производство новых компактных рециркуляторов, которые можно использовать в автомобиле, дома или на работе», – рассказал генеральный директор научно-производственного предприятия «Салют» Александр Бушуев.

УФ-рециркуляторы обладают бактерицидным действием и весят всего 100 грамм. Они подключаются через USB-кабель и могут обрабатывать в час до 14 м3 воздуха, который проходит через камеру обеззараживания. Производители сообщают, что устройства абсолютно безвредны для человека.

Первая партия уже установлена в автомобилях сервиса заказа такси «Везет». Отмечается, что «Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»поставит в ближайшее время приборы еще в 12 городов страны, передает CNews.ru

темы
Ростех
такси
Росэлектроника
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