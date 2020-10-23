Фото: u-f.ru

Такси в российских городах оснастят специальными устройствами для обеззараживания воздуха. Первую партию ультрафиолетовых рециркуляторов уже доставили в Нижний Новгород, Казань и Серпухов.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации использование обеззараживающих гаджетов является важным дополнением к традиционным средствам индивидуальной защиты. Нам удалось в максимально короткие сроки разработать и запустить серийное производство новых компактных рециркуляторов, которые можно использовать в автомобиле, дома или на работе», – рассказал генеральный директор научно-производственного предприятия «Салют» Александр Бушуев.

УФ-рециркуляторы обладают бактерицидным действием и весят всего 100 грамм. Они подключаются через USB-кабель и могут обрабатывать в час до 14 м3 воздуха, который проходит через камеру обеззараживания. Производители сообщают, что устройства абсолютно безвредны для человека.

Первая партия уже установлена в автомобилях сервиса заказа такси «Везет». Отмечается, что «Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»поставит в ближайшее время приборы еще в 12 городов страны, передает CNews.ru