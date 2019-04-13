Такой Сбербанк нам не нужен!

ФСБ России ведет реестр запрещенных по тем или иным причинам организаций. Сейчас там тридцать строк. «Русская планета» знает, кто должен быть тридцать первым.

Что вам больше всего запомнилось в напряженном 2018 году? После спокойного и благодатного 2017 года с его рекордно низкой инфляцией и привыканием к санкциям – словно кто-то выдернул пробку из резервуара. Ненужный рост налогов. Ненужная пенсионная реформа. Мусорная реформа, которая сделала вывоз отходов самой дорогой жилищной услугой. Дикий рост цен на топливо. Чистка в правительстве – нужная, но недостаточная. Мощный удар по стратегически важнейшему для страны «Русалу». «Мегафон» бежал с лондонской биржи из-за страха перед санкциями. Рухнул «Росгосстрах» (туда и дорога). Братья Магомедовы, контролировавшие заметную часть российской логистики, переселились в СИЗО. ФАС начала серию расследований, которые привели к мощному «губернаторопаду» 2019 года. Реальные доходы населения снизились пятый год подряд.

Но не может же все быть плохо, правда? Кому-то должно быть хорошо. И мы знаем – кому.

- Рост прибыли на 11,1%

- Рост прибыли по обыкновенным акциям на 15,4%

- Рост объёма выдаваемых кредитов почти на 25%

- Рост привлеченных средств населения на 9,9%

- Рост привлеченных средств корпоративных клиентов на 26,6%

- 5,5 миллиардов рублей вознаграждения девяти членам правления.

Все это – Сбербанк. И о такой прекрасной организации нельзя не поговорить чуть подробнее.

Чьи деньги?

Сбербанк России позиционирует себя как государственную коммерческую организацию. Но на поверку всё обстоит несколько сложнее. Контрольный пакет (чуть более 50% акций) принадлежит Центробанку России, который не является государственным учреждением, ибо, согласно закону, «Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России – по обязательствам государства». Фактически же Центробанк входит в структуру Банка международных расчетов (штаб-квартира – в Базеле) и подчиняется требованиям его руководства.

Остальная часть «Сбера» – в руках инвесторов, которыми в основном являются американские фонды

От российской власти в наблюдательном совете «государственного» банка заседает лишь министр экономического развития Максим Орешкин. Один из его предшественников Герман Греф, определяющий всю политику «Сбера», хоть и остается завсегдатаем околоправительственных тусовок, ныне является сугубо частным лицом.

Из Америки с любовью

Центробанк, мажоритарный акционер Сбербанка, отобрал за пять лет более 400 банковских лицензий. Интересы клиентов банков практически не учитывались – физические лица получали застрахованный минимум, после чего шли выбивать оставшиеся деньги. Индивидуальные предприниматели далеко не сразу были к ним приравнены, а организации и вовсе теряли возможность расплачиваться по счетам, выдавать зарплату.

Тысячи и тысячи малых и средних предприятий понесли огромные убытки и закрылись именно из-за чистки банковского сектора

Понятно, что люди потянулись в Сбербанк – Эльвира Набиуллина, конечно, грозная, но не настолько, чтобы убивать собственную «дочку». Если это не конфликт интересов, если деятельность Центробанка не нацелена сознательно на умножение прибыли Сбербанка, то что же перед нами? Дивиденды растут, и половина их оседает в закромах ЦБ. С телеэкранов нам говорят, что его накопления – это активы России, но на самом деле это, повторимся, не так. Упомянутый Банк международных расчетов контролируется американскими финансистами, и вкупе с миноритарными долями западных фондов Сбербанк де-факто является крупнейшим и опаснейшим иностранным агентом в России.

Герман Оскарович этого и не скрывает:

«Основная проблема России заключена в действующей модели управления. Из очередной поездки в Америку я как-то вернулся с пониманием, что сегодня в мире нет конкуренции услуг, товаров или продуктов, зато есть конкуренция моделей управления. Вот ключ ко всему».

То есть топ-менеджер банка, который люди считают государственным, возвращается из США фактически с инструкциями по управлению Россией. Характерно, что Герман Греф, в отличие от своих коллег из по-настоящему государственных банков, ни под какие санкции не попал.

Два направления

Также в недавнем интервью ТАССу Греф откровенно радуется очередям за кредитами, которые стали появляться в отделениях Сбербанка. И это, похоже, тоже входит в полученные ими инструкции.

В качестве финансовой организации Сбербанк выполняет вполне очевидную функцию – максимально закредитовать население России. Любой хороший кадровик скажет вам, что при прочих равных надо брать кандидата с кредитом. Этот человек менее требователен к условиям труда, более лоялен начальству, и даже зарплатные ожидания у него достаточно умеренные – чтобы хватало на кредит и немного покушать.

Послушные, недорогие, зависимые биороботы – вот к чему нас ведет активная пропаганда кредитного образа жизни

Кстати, о биороботах. Именно Сбербанк является главным в России проводником «цифровизации людей» – сбора биометрии для дальнейшего автоматического распознавания. Предлог благой – теперь никто не сможет снять деньги с вашей украденной карточки, банкомат не позволит. Между тем распознавание лиц (ее уже ставят в московском метро) – система, предназначенная для тотального контроля над населением, для отслеживания каждого вашего шага. Под личиной борьбы с преступностью идет построение цифрового концлагеря, и Сбербанк сейчас находится среди его основных проектировщиков и инженеров. Кстати, компания Грефа объявила и о том, что намерен взять на себя часть госуслуг – выдавать гражданам электронные паспорта.

«Русская планета» не имеет ничего против технического прогресса – этот текст написан на хорошем компьютере, в хорошем текстовом редакторе, опубликован и передан вам с помощью быстрого интернета. Но определенные силы пытаются применить эти удобные инструменты для совершенно иных целей – сконцентрировать в своих руках полную информацию о каждом человеке, о его перемещениях и покупках, разговорах и связях, трудах и грехах.

Топор – полезный инструмент. Но им можно рубить дрова, а можно головы.

Осчастливят насильно

А теперь расскажем, как два эти направления высокополезной (не для России) деятельности реализуются на практике. Свежие примеры откровенно хамского отношения Сбербанка (а не его клерков) к клиентам. По кредитам и биометрии.

Когда пришел запрос от судебных приставов по взысканию долга с Дениса Порозова из Пермского края, Сбербанк обнаружил, что на дебетовой карте клиента – 0 рублей. Тогда банк в одностороннем порядке (!) предоставил Порозову овердрафт, снял всю сумму овердрафта и отдал ее приставам, после чего начал начислять клиенту 40% годовых. Просто и гениально. К счастью, Денис оказался настойчивым человеком и довел дело до Верховного суда, который постановил, что нельзя списывать с карты больше денег, чем там есть.

А вот москвичку, мать юриста Георгия Солдатова (ее имя не называется), попросту обманом принудили к сдаче биометрических данных (скан радужки). При оформлении каких-то документов пожилую женщину попросили посмотреть в объектив небольшой камеры и не моргать. Потом сказали, что «почему-то не считывается» и велели ввести карту и ввести пин-код. Клиентка заметила, что на полуразвернутом экране у операционистки написано «Согласие на обработку персональных данных». Когда женщина потребовала отозвать ее данные, в банке заявили, что в таком случае оставляют за собой право закрыть ранее выданную карту.

Без прямого согласия высшего руководства банка ни та, ни другая афера (а как еще назвать подобные махинации?) была бы невозможна

* * *

Так что в светлое будущее нас отведут «в одностороннем порядке», не спрашивая. Причем по дороге основательно проредят.

«Человечеству надо хлебнуть лиха, крепко пострадать, чтобы понять, как был ценен мир, который мы имели» – говорит Герман Греф, глава Сбербанка.

Когда в очередной раз будете пользоваться услугами «зеленого банка», вспомните, что его руководитель желает вам «крепко пострадать»

Также не стоит забывать, что все это безобразие происходит с молчаливого согласия Центробанка России, который давно должен быть национализирован, а деятельность Сбербанка надлежащим образом оценена компетентными органами, и отнюдь не финансовыми.

Автор: Павел Дроздов